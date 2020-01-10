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Город
10.01.2020 15:09
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Если лыжи чешутся. Где искать снег под Петербургом

Старт «Лыжной стрелы» перенесли второй раз подряд, потому что нет снега. Но в окрестностях города есть места, где его можно найти.

Если лыжи чешутся. Где искать снег под Петербургом

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» изучила социальные сети и онлайн-камеры. И теперь у нас есть ответ на вопрос, где наш снег. 

 Итак, трасса в Орехово. Снег в последний раз видели здесь 2 декабря 2019 года — но для открытия лыжного сезона его было маловато.

Скриншот группы Беговые лыжи в Санкт-Петербурге и Ленобласти / vk.com/skitracks_spb

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Учебно-тренировочный центр "Кавголово" Университета им. П. Ф. Лесгафта. 6 января здесь был снег! «На УТЦ сегодня хорошо тренироваться по всему кругу. Но на верхней точке трассы в подъем у моста и в подъем со стадиона можно зацепить асфальт. Лучше пока не брать инвентарь сегмента "тяжелый люкс" и кататься аккуратно», – написал в своей группе в ВК один из петербургских тренеров по беговым лыжам.


Однако уже 7 января снег исчез. Видимо, растащили туристы на сувениры.

А 8 января трасса в Кавголово выглядела вот так:

 

 

«Впору надевать коньки», – вздыхали лыжники в комментариях.

Вот здесь можно смотреть на состояние трассы в прямом эфире:

10 января, как вы видите, от снега осталась только неровная ледяная корочка.

А вот здесь можно посмотреть, как сейчас дела на спортивной трассе в Гарболово. Пока дела не очень, но на 25 января запланированы соревнования.

Трасса в Можайке. 6 января здесь наблюдался тонкий, с просвечивающими сквозь него ветками-шишками слой снега. И на нем — следы первых лыжников!

Скриншот группы Беговые лыжи в Санкт-Петербурге и Ленобласти / vk.com/skitracks_spb

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 Парголово, три дня назад — 1 сантиметр снега, один лыжник, пара лыж. Лыжи обречены.

 А это — Токсово, Северный склон. Снега завались!

И сегодня тоже есть снег:

В Токсово, кстати, уже прошли первые в этом году лыжные гонки.

 В Кавголово, если верить Инстаграму, тоже есть где пробежаться уверенным коньковым ходом. Просто надо знать правильный тоннель.

А вот и разгадка. У них там пушки работают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina (@irinabush_2000)

Куда делся наш снег? Свернул не туда над Эгейским морем. И теперь он в Греции и Турции. Гора Пендели в Афинах сейчас выглядит так.

Гора Парнита — снега по колено. Не успевают чистить.

Снег есть — лыж нет. Бегают ногами по снегу. И похоже, не очень понимают свое счастье.

В Анталии играют в снежки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Eray Sar? (@eraysari07)

А еще — едят снег, пока мама не видит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Eray Sar? (@eraysari07)

Зависть.

Но не отчаивайтесь — говорят, в конце января будут заморозки. А с ними — снег.

 Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

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