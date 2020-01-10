Редчайший гол в хоккее: в матче НХЛ шайбу в ворота противника забил голкипер

Финский вратарь клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне броском через всю ледовую площадку закинул шайбу в ворота «Чикаго Блэкхоукс», сообщает 10 января Ilta-Sanomat.

Это было последнее очко, закрепившее победу «Хищников», матч окончился со счётом 5:2. Кроме того, Ринне 29 раз отразил удары соперников.

Ринне стал восьмым голкипером за столетнюю историю НХЛ, которому удалось забить шайбу после броска по воротам. В последний раз вратарь становился автором гола в 2013 году – это был Майк Смит, игравший за «Феникс».

«Это было невероятно, не буду врать, – с улыбкой комментировал 37-летний Ринне свой гол телевидению Nashville Fox Sports после матча. – Я никогда не забивал раньше! Я люблю работать с шайбой, и я всегда мечтал оформить гол. Наконец, это случилось».



