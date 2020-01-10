Перекресток возле «МЕГА Дыбенко» не поделили сначала «Шкода» и «ГАЗель», а потом «пенсионер и молодежь»

Неудобный перекресток в Кудрово Всеволожского района Ленобласти за утро и день 10 января собрал уже два ДТП. Еще двое водителей успели разминуться.

На регулируемом перекрестке возле ТЦ «МЕГА Дыбенко» столкнулись «пенсионер» на Nissan X-Trail и «молодежь» на KIA, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вася. От удара «Ниссан» передними колесами заскочил на островок безопасности, снеся установленный там знак «Стоп».

О пострадавших не сообщается, но на место приехала машина скорой помощи.





«Такое там бывает частенько, ибо если загорается зеленый, то это только до следующей стоп-линии, которая через 7 метров, а народ уже радостно прет вперед, не обращая внимания на следующий светофор», – замечает очевидец.

И буквально этим же утром на перекрестке столкнулись Skoda Kodiaq и грузовая «ГАЗель». «Ехали оба на красный», – отметил очевидец Александр. На записи происшествия видно, что за несколько секунд до ДТП при тех же обстоятельствах на перекрестке чудом разминулись легковушка и микроавтобус.