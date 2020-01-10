Клад у Аллеи молодежи Якутии обошелся петербуржцу в 9 лет строгого режима. «Любителей анимации» Приморского района оставили без мультиков

Приморский районный суд на девять лет отправил в колонию строгого режима петербуржца, который распространял наркотики через интернет-магазин имени знаменитого мультипликатора. Мужчина вину признал и рассказал, что на преступление его толкнула нужда.

Как сообщили 10 января в объединенной пресс-службе городских судов, Евгений Артемьев незаконно зарабатывал на синтетических наркотиках. Суд установил, что в 2019 году он забрал из тайника крупную партию запрещенной смеси, расфасовал её по пакетам и сделал кладки. К выбору мест любитель анимации подходил творчески: особенно ему полюбилась табличка «Аллея молодежи Якутии» в парке «Дуэли Пушкина» на Матроса Железняка.

Накануне в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий ответственность за пропаганду наркотиков в Сети для интернет-ресурсов. Штрафы составят до полутора миллионов рублей.

Отметим, что Петербург оказался аутсайдером рейтинга вредных привычек жителей по уровню распространения наркомании, что эксперты объясняют географическим положением города.



