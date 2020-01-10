В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся. Она объедала соседку-рысь 12 лет

В возрасте 12 лет скончалась домашняя кошка Дуся, которая практически всю жизнь делила вольер с рысью Линдой. Некролог 10 января опубликовал Ленинградский зоопарк.

Дуся умерла ещё 3 января, прожив достаточно долгую для кошки жизнь. В зоопарке они поселились в 2007 году. На тот момент двухмесячного котёнка подселили в вольер к ровеснице-рыси, чтобы на примере парочки демонстрировать разницу представителей кошачьих.

«Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки. Вместе они прожили 12 лет и завоевали любовь и внимание жителей не только Санкт-Петербурга, но и других городов и стран. Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную Дусю!» – говорится в сообщении.

Как уточнили в зоопарке, в природе рыси — всё же одиночки, так что больше соседей у Линды не появится. Сама она чувствует себя хорошо.



