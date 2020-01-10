Сайлент-Петербург. Туман, накрывший город, попал в объектив «Фонтанки»

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Прогнозы МЧС и синоптиков оправдались – Петербург заволокло туманом в последний рабочий день этой недели.

Санкт-Петербург в конце недели столкнулся с антициклоном, который принес с собой густой туман. Природное явление 10 января наблюдается на фоне поднявшейся выше ноля температуры.

Ранее МЧС предупредило водителей об ухудшающейся видимости. Очевидцы говорят о сильном тумане в Петроградском районе.

Как и раньше, Петербург в тумане сравнивают с городом Сайлент Хилл из одноименной серии игр.



