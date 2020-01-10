Из-за заботы о подрастающем поколении. ЛГБТ-активисты пытаются добиться от Смольного соблюдения постановления ЕСПЧ, пока безуспешно

Смольнинский районный суд Петербурга отказал ЛГБТ-активистам Николаю Алексееву, Вениамину Панову и Сергею Молякову в иске к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Они требовали признать незаконным запрет проведения их публичных мероприятий, которые должны были состояться 10 января в центре города. О судебном решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Активисты просили позволить им провести митинг, на котором они призвали бы исполнить постановление Европейского суда по правам человека. В 2018 году он вынес решение о том, что в России запреты публичных мероприятий сексуальных и гендерных меньшинств являются незаконными. Митинг активисты хотели провести с 10 до 11 утра на Сенатской площади. С 13 до 15 часов они намеревались пройти шествием по Казанской от Фонарного переулка до Воронихинского сквера. На вечернем митинге в Биржевом сквере представители ЛГБТ-сообщества собирались призвать к легализации однополых браков.

Комитет отказал заявителям 27 декабря, аргументируя это наличием несовершеннолетних детей на улице. 9 января суд встал на сторону Смольного, согласившись с тем, что несогласование проведения публичных мероприятий было обусловлено не дискриминационными мотивами, а заботой о подрастающем поколении. Кроме того, публичные мероприятия потребовали бы усиления безопасности, да и проведение митингов в выбранных активистами местах в принципе запрещено законодательством.

Московский представитель сообщества сексуальных и гендерных меньшинств Николай Алексеев за 2,5 года получил 24 отказа. В этом случае речь идёт только о петербургских мероприятиях. В целом же он и его соратники подавали иски по всей стране. В 2018 году ЕСПЧ признал запреты гей-прайдов в России незаконными, однако Алексееву никакую компенсацию не присудил.



