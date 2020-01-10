Как подорожает проезд по ЗСД. Владелец транспондера в среднем заплатит на 16% больше, остальные на 50%

С 18 января 2020 года вводятся новые тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру. Об этом 10 января «Фонтанке» сообщили в компании «Магистраль северной столицы» (МСС).

автор фото Антон Ваганов/Коммерсантъ

Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не озаботились получением транспондера, цена проезда через одну зону вырастет со 100 до 150 рублей. Соответственно проезд по всем пяти зонам платной трассы теперь будет стоить не 500 рублей, а 750. Владельцы грузовиков или прицепов должны будут заплатить по 250 рублей за зону (ранее 150), а хозяева фур – по 300 рублей.

Как отметили в МСС, цифры, кратные 50, были выбраны не случайно. Так быстрее производить расчет за наличные, что положительно сказывается на пропускной способности пунктов оплаты проезда. «Большинство пользователей, предпочитающих наличную оплату, – это водители, совершающие разовые поездки, чаще всего гости города из других регионов и стран. Они менее чувствительны к разовой стоимости проезда», – рассказали в МСС. При этом отметили, что 85% поездок по ЗСД оплачиваются именно транспондерами.

Для владельцев электронного проездного по платной дороге цены в среднем вырастут на 16%. И это только для тех, кто не пользуется специальными тарифными опциями вроде «Легковой 100» или «Грузовой 100» – их стоимость не меняется. «В наибольшем размере меняется стоимость тех поездок, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом – они достигнут уровня тарифов, установленных для развязки ЗСД с КАД-Север. Такое изменение позволит перераспределить транспортный поток между двумя развязками и обеспечит улучшение транспортной ситуации, крайне необходимое до ввода перспективной развязки с Шуваловским проспектом», – объясняют в МСС.

Так, например, по транспондеру от въезда на Богатырском с выездом на набережной Макарова поездка подорожает с 62,3 рубля до 99,3 рубля.





Подробно ознакомиться со всеми изменениями и рассчитать стоимость поездки можно на сайте «Магистрали северной столицы».

Помимо тарифов, меняется еще одна интересная вещь, и все благодаря читателям «Фонтанки». После вопроса от одного из них в компании решили разрешить пользователям транспондера бесплатно разворачиваться в течение 15 минут на развязке с Богатырским проспектом и для съезда на Приморское шоссе. Сейчас это правило работает только для разворота в другую сторону.

По словам собеседника нашего издания в Смольном, первоначально планировалось ввести новые тарифы с 1 января, а объявить об этом 31 декабря. Однако пришедший в правительство города вице-губернатор Максим Соколов принял решение сделать все немного иначе и не портить людям праздник. Стоит отметить, что тариф на платной дороге в последний раз повышался 2,5 года назад. После повышения количество автомобилистов сперва сократилось практически на 10%, однако позднее трафик вновь дошел до привычных цифр.

Как отмечают в МСС, стоимость проезда по ЗСД повышается в том числе для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на город за счет увеличения выручки от эксплуатации проекта. «Таким образом, обеспечивается справедливый принцип – за ЗСД платят те, кто им пользуется», – отмечают в компании.

«В первую очередь хотел бы отметить – в преддверии Нового года нам удалось договориться с концессионером о том, чтобы стоимость проезда по магистрали в новогодние и рождественские праздники осталась неизменной. Таким образом, петербуржцы смогли передвигаться по городу и его окрестностям по привычным ценам, что по нашим подсчётам сэкономило около 50 млн рублей личных средств пользователей дороги. Что касается повышения тарифа, о котором сообщает магистраль, то для Петербурга это приведёт к снижению финансовой нагрузки на бюджет города, – рассказывает «Фонтанке» вице-губернатор Максим Соколов. – Понимаю, что автомобилистов этот факт наверняка не очень обрадует, но уже сегодня отдельные участки ЗСД работают в режиме перегрузки, а зачастую там возникают серьезные пробки и аварийные ситуации. При этом безопасность движения и высокий уровень комфорта должны всегда оставаться приоритетами при использовании современной скоростной платной трассы».

Напомним, что в 2020 году субсидий из бюджета для МСС не предусмотрено. При этом ранее в соответствии с концессионным соглашением городские власти выплачивали компании недополученную выручку. В 2018-м на выплаты по ЗСД в бюджете были предусмотрены 4,1 млрд. В 2019-м — 3,7 млрд. В 2020 году 2,8 млрд рублей получит АО «ЗСД» (юр. лицо Смольного в проекте), но, по данным нашего издания, эти средства пойдут на создание новых элементов инфраструктуры магистрали.