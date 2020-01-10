Трабер и Дебердеев намерены делить ЛОЭСК с Ленобластью. Они докупили еще 37,5% акций компании
Компания «Росток» продаст оставшиеся у нее 37,5% акций электросетевой компании ЛОЭСК Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Ранее в этом же направлении проследовал аналогичный пакет.
О том, что гендиректор ООО «Росток» и АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов принял решение расстаться с акциями, 10 января сообщает пресс-служба ЛОЭСК. В общей сложности у партнеров по ООО «Приморский УПК» Трабера и Дебердеева теперь окажется 75%.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что первая покупка состоялась перед Новым годом. Тогда предприниматели Илья Трабер и Рамис Дебердеев заключили сделку по выкупу 37,5% акций компании ЛОЭСК у ООО «Росток».
Третьим совладельцем оставалось правительство Ленобласти, у него 24,99%. Перед этим велись переговоры об объединении бизнеса между ЛОЭСК и «Россетями Ленэнерго».
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Справка:
Напомним, об Илье Трабере и его роли в петербургском бизнесе «Фонтанка» ранее писала подробно.
АО «ЛОЭСК» (Ленинградская областная электросетевая компания) является крупнейшей электросетевой компанией в Ленинградской области с совокупной выручкой по итогам 2018 года около 10 млрд рублей. Доля рынка услуг по передаче электроэнергии по итогам 2019 года составит не менее 35%. ЛОЭСК обслуживает 11 481 км воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции классом напряжения 35 – 110 кВ и 3773 трансформаторные подстанции с общей мощностью 3,62 МВА.
При этом в августе АО «ЛОЭСК» консолидировало территориальную сетевую организацию ООО «РЭС», которая находится в Санкт-Петербурге. В связи с этим в следующем году компанию переименуют в АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В зоне ответственности ЛОЭСК – семь филиалов, из них шесть – на территории Ленинградской области и один – в Санкт-Петербурге.