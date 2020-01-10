Трабер и Дебердеев намерены делить ЛОЭСК с Ленобластью. Они докупили еще 37,5% акций компании

Компания «Росток» продаст оставшиеся у нее 37,5% акций электросетевой компании ЛОЭСК Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Ранее в этом же направлении проследовал аналогичный пакет.

О том, что гендиректор ООО «Росток» и АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов принял решение расстаться с акциями, 10 января сообщает пресс-служба ЛОЭСК. В общей сложности у партнеров по ООО «Приморский УПК» Трабера и Дебердеева теперь окажется 75%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что первая покупка состоялась перед Новым годом. Тогда предприниматели Илья Трабер и Рамис Дебердеев заключили сделку по выкупу 37,5% акций компании ЛОЭСК у ООО «Росток».

Третьим совладельцем оставалось правительство Ленобласти, у него 24,99%. Перед этим велись переговоры об объединении бизнеса между ЛОЭСК и «Россетями Ленэнерго».



