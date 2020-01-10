Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 8.1, 8.7 и 4.11 с подземными паркингами. Три жилых корпуса насчитывают 1211 квартир. Общая реализуемая площадь сданных объектов составляет 91,5 тыс. кв. м. Дома построены по кирпично-монолитной технологии. Корпусам квартала присвоены милицейские адреса: Парфёновская улица, дом 9, корп. 2, строение 1 (корпус 8.1), Митрофаньевская улица, дом 5, корп. 1, строение 1 (корпус 8.7) и Парфёновская улица, дом 7, корп. 3, строение 1 (корпус 4.11).

Квартал «Галактика» – один из крупных проектов Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Квартирография комплекса предусматривает большой выбор квартир разного метража и конфигурации: от компактных студий до просторных трехкомнатных. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/