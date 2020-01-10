Официальный курс евро упал до минимума последних двух лет

Центробанк России установил курс для единой европейской валюты на отметке выше 68 рублей. Ниже евро опускался в последний раз только в 2018-м.

Установленный ЦБ курс евро на выходные и понедельник — 68,045 рубля, а доллара — 61,26 рубля. Такие данные приводятся 10 января на сайте Центробанка.

Ниже отметки в 68,045 рубля евро последний раз опускался 11 января 2018 года, когда за европейскую валюту давали 67,88 рубля.

На старте торгов на Московской фондовой бирже евро упал сегодня даже ниже 68 рублей. В 10:02 по московскому времени биржевой курс составлял 67,9 рубля. Доллар сегодня опускался до 62,2 рубля, однако потом отыграл падение.



