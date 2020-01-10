Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

«Отделстрой»

Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.

Понимая важность развития социальной инфраструктуры, застройщик «Отделстрой» сделал всё для того, чтобы новое дошкольное учреждение смогло открыть свои двери как можно быстрее.

Объект не только был построен и предъявлен Госкомиссии в требуемые сроки, но и уже сейчас укомплектован мебелью, оборудованием для спортивных и музыкальных занятий. Интерьеры детского сада украшены настенными картинами с любимыми мультипликационными персонажами.

Напомним, что детский сад на 150 воспитанников располагается в составе 6-й очереди «Нового Оккервиля». Сейчас на объекте работает Госкомиссия. После введения здания в эксплуатацию предстоит его передача на баланс Всеволожского района Ленинградской области. Он станет уже третьем действующим детским садом на территории микрорайона «Новый Оккервиль». Еще два запланированы к сдаче в 2020 году.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль», 5 очередь – Застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

Жилой комплекс «Новый Оккервиль», 6 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/