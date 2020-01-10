Путина, Медведева и Скворцову просят о бесплатном лечении людей со спинальной мышечной атрофией

Семьи с детьми и взрослыми с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) просят президента внести это заболевание в программу высокозатратных нозологий. Это позволит людям со СМА получить дорогостоящее лечение бесплатно.

Петицию с просьбой обеспечить людям со СМА доступ к бесплатному лечению адресовали президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, министру здравоохранения Веронике Скворцовой и председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает АСИ.

СМА – это генетическое заболевание, которое невозможно полностью вылечить, но терапия, начатая как можно раньше, может замедлять атрофию мышц. В России, по оценочным данным, около 1 тыс. человек имеют спинально-мышечную атрофию. Распространенность заболевания – один случай на 30 тыс. человек.

«На данный момент в реестре фонда «Семьи СМА» 913 больных этим заболеванием, 751 из которых — дети», — сообщается на странице с петицией. В 2019 году в России появилось лекарство для людей со СМА — «Нусинерсен» («Спинраза»), но для большинства оно недоступно из-за высокой стоимости.

«Как и для большинства лекарственных препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний, его стоимость очень высока: стоимость первого года лечения — 48 млн рублей, последующие годы терапии — 24 млн рублей в год. Лечение пожизненное, прерывать его нельзя», — рассказывают в благотворительном фонде.