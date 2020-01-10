Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех корпусов ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. Документы были выданы Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 30 декабря 2019 года. Начало передачи квартир ожидается до конца первого квартала текущего года, что на 3 месяца раньше запланированного срока.

Новые дома построены в 20 квартале жилого комплекса. Он ограничен улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречной и Толубеевским проездом, который был введен в эксплуатацию в ноябре.

«Главстрой Санкт-Петербург» планомерно работает над повышением уровня комфорта проживания в своих жилых комплексах, поэтому в 20 квартале «Северной долины» были использованы новые подходы к благоустройству дворов. Здесь появилось общественное пространство для прогулок и отдыха с уличным амфитеатром, солнечными часами и площадками для игр с современным оборудованием. На дворовой территории с ландшафтным дизайном, геопластикой и малыми архитектурными формами высажены яблони, груши, каштаны, голубые ели и другие крупномерные деревья.

Название для общественного пространства было выбрано посредством интернет-голосования, в котором приняло участие более тысячи пользователей, победило название «Таймс-сквер».

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Своевременное завершение строительства трех новых корпусов ЖК «Северная долина» позволило нашей компании в полном объеме реализовать планы по вводу недвижимости, намеченные на 2019 год. Всего в минувшем году «Главстрой Санкт-Петербург» построил около 300 тыс. кв. м жилых объектов, 3 социальных объекта, а также 3 новые многополосные дороги. В 2020 году мы продолжим активное развитие социальной и дорожной инфраструктуры наших жилых комплексов.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.