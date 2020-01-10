Хореограф Тутберидзе о Туктамышевой: Если идея номера – эротика, то нужно подавать ее грамотно и со вкусом

Хореограф Алексей Железняков из команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказался по поводу прошлогоднего показательного выступления петербургской спортсменки Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза хорошо хайпанула на этом номере. Но везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе весь мир. Сама идея такого выступления — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило бы объяснить Туктамышевой, как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно. Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера – эротика, то нужно подавать ее грамотно и со вкусом», – цитирует Железнякова 10 января «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что в сезоне 2018/19 Туктамышева выступала под композицию Бритни Спирс Toxic. Во время проката фигуристка снимала с себя верхнюю одежду. За это спортсменку неоднократно критиковали коллеги.



