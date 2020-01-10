Скутерист сбил женщину-пешехода на перекрестке Просвещения и Есенина. Она умерла в скорой

По бесснежной и теплой зиме не все «двухколесные» закрыли мотосезон в Петербурге. В Выборгском районе города днем 10 января пешеход серьезно пострадал под колесами скутера.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:32 на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения 59-летний мужчина на скутере сбил женщину-пешехода лет 60 на вид. ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Женщину в крайне тяжелом состоянии забрали медики, но она скончалась в машине скорой помощи. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.



