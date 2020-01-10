«Зенит» вышел из отпуска. Футболисты проходят первый медосмотр в новом году

Футболисты «Зенита» начали проходить медосмотр после зимнего отпуска в пятницу, 10 января. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, в рамках регулярных медосмотров состояние здоровья спортсменов оценивают кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики.

Медосмотр будет также проходить 11 и 12 января, а 13-го «Зенит» отправится в Катар на первые зимние тренировочные сборы.

Первый официальный матч пройдет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Локомотива». Напомним, что «Зенит» после 19 туров лидирует с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».



