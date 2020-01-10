Деревья в Белоострове покрываются ледяной бородой. Ученые выяснили, кто создает «мохнатый лед»

Редкое природное явление наблюдают петербуржцы в Курортном районе 10 января. Ветки деревьев покрыл мохнатый лёд. Фото с ворсистыми заморозками в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Мария.

автор фото - читательница «Фонтанки» Мария

Деревья с так называемой «ледяной бородой» горожане заметили в Белоострове недалеко от реки Сестры. «Обнаружили необычный иней в лесу. Причём вылезает из трещинок в коре. Видимо, вода испаряется, и получается такое необычное волокно», — отметили горожане.

Учёные доказали, что к происхождению данного явления причастны грибы Exidiopsis effusa. Они позволяют снежным волоскам сохранять структуру и форму, не давая льду растаять.

Мохнатый лед образуется во время холодных и очень влажных ночей, когда температура воздуха колеблется около нуля градусов. Он похож на длинную седую и мохнатую бороду, поэтому его нередко называют «ледяным волосами» или «ледяной бородой».



