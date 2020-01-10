Финляндия усилит контроль на границе с Россией. На дежурство выходит Koala с тепловизором

Финляндия весной 2020 года начнёт наблюдение с воздуха в глухих районах на границе с Мурманской областью и Карелией, чтобы ловить нелегалов, сообщает 10 января финская телерадиокомпания Yle.

«Мы будем патрулировать границу больше, чем раньше, особенно в безлюдных районах», – сообщил изданию капитан Ристо Яаскеляйнен, до 2020 года занимавший должность командира пограничной эскадрильи.

Cамолёт Dornier и одномоторный вертолёт Koala будут проводить мониторинг на территории регионов Лапландия, Кайнуу и Северная Карелия, откуда персонал пограничной охраны перевели в оживлённые пункты пропуска Юго-Восточной Финляндии. В то же время использование воздушных судов в Иматре, Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное) будет сокращено.





Вертолёты оснастят тепловизорами, которые позволяют тщательно отслеживать происходящее на земле. Нелегала можно будет увидеть за несколько километров. Вылеты станут почти ежедневными, количество часов полета пограничной охраны увеличится до четырех тысяч в год. По данным Yle, усиление значительное – раньше на патрулировании экономили бюджетные средства, воздушные суда были на модернизации. После Koala в очереди на обновление – вертолёты Super-Puma и Agusta Bell.