Уволены сотрудники ФСБ, снимавшие нападение на Лубянке

Сотрудников Федеральной службы безопасности, которые снимали стрельбу на Лубянке 19 декабря, уволили из центрального аппарата. Под сокращение попали 16 человек отдела «П». Об этом 10 января со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

В структуре ФСБ управление «П» занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере. Ранее портал Znak.com сообщал о том, что мест лишились силовики, которые наблюдали за происходящим из окон, снимали момент нападения на камеры, а затем пересылали видео в мессенджерах или передавали в СМИ. По утверждению источника издания, это были не рядовые сотрудники, а служащие на «хороших должностях». Речь шла о том, что мест лишились пятеро.

Стрельбу в центре Москвы вечером 19 декабря открыл 39-летний житель Подольска. Пять человек, в том числе пешеход, были ранены, один правоохранитель погиб. Нападавшего мужчину убили, установить его мотивы пока что не удалось.



