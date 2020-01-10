«Бронка Девелопмент» создала штаб для консультаций жильцов «затрещавшего» дома. По соседству компания строит элитное жилье, которое возмущает спикера парламента

«Бронка Девелопмент», которая строит элитное жилье на Большой Разночинной улице, создала штаб для консультирования жителей соседних исторических домов, сообщили «Фонтанке» 10 января в пресс-службе «Бронки Групп». В квартирах зданий после начала работ появились трещины.

«"Бронкой Девелопмент" совместно с администрацией Петроградского района, муниципальными органами и местными жителями был проведен ряд совещаний с возложением на застройщика обязательств по проведению дополнительного технического обследования близлежащих домов независимой государственной организацией, а также по организации штаба для приема жителей и их консультированию. К настоящему моменту все эти обязательства выполнены в полном объеме», – рассказали в пресс-службе «Бронки Групп». Штаб для приема жителей располагается в квартире №27 дома №19 по Большой Разночинной. Прием, уточнили в компании, ведется с 16 до 18 часов.

По информации «Бронки Групп», ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» проводит регулярный технический мониторинг соседних домов. На вопрос, предполагалось ли, что в результате работ на соседних зданиях появятся трещины, в пресс-службе подчеркнули, что «в настоящий момент нет ни одного акта, составленного профильной государственной организацией и подписанного всеми сторонами», из которого бы следовало, что ухудшение состояния домов вызвано именно строительством проекта «Бронки Девелопмент».

Накануне о появлении трещин и перекосов дверей и окон рассказали жильцы дома №19 по Большой Разночинной улице. Аналогичные жалобы и у жителей дома №23. Оба здания являются историческими.





В свою очередь, обитательница исторического здания подтвердила «Фонтанке», что мониторинг с участием представителя застройщика осуществляется, но опасения жильцов за сохранность дома это не снимает. «Толку нам от их якобы штаба никакого... они все время заявляют, что все показатели по мониторингу в норме», – пояснила она.

«Бронка Девелопмент», входящая в «Бронку Групп», возводит элитный жилой дом на 57 квартир на Большой Разночинной улице. Разрешение на строительство застройщик получил в 2018 году, оно является действующим. Осенью 2019 года, после жалоб жителей двух соседних исторических домов, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров публично пригрозил, что включит территорию стройки в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы остановить реализацию проекта. То есть придаст участку статус сквера, в котором нельзя возводить жилье.

Пока угроза не реализована: парламент в октябре принял соответствующую поправку в закон о ЗНОП только в первом чтении, с тех пор депутаты не возвращались к этому вопросу.

Отметим, что спикер Заксобрания и ранее «наказывал» застройщиков Петроградского района подобным образом. Это прямо противоречит закону, так как частная территория не может быть включена в перечень скверов. Неправомерность решения ранее подтвердил Верховный суд.

Конечные бенефициары «Бронки Групп» – внук бывшего главы ФСО Евгения Мурова Никита и дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова Наталья.