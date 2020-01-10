Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 61.26р
68.05р
15:52 10.01.2020
Расширенный поиск

Город
10.01.2020 13:10
Печать

«Бронка Девелопмент» создала штаб для консультаций жильцов «затрещавшего» дома. По соседству компания строит элитное жилье, которое возмущает спикера парламента

«Бронка Девелопмент», которая строит элитное жилье на Большой Разночинной улице, создала штаб для консультирования жителей соседних исторических домов, сообщили «Фонтанке» 10 января в пресс-службе «Бронки Групп». В квартирах зданий после начала работ появились трещины. 

«"Бронкой Девелопмент" совместно с администрацией Петроградского района, муниципальными органами и местными жителями был проведен ряд совещаний с возложением на застройщика обязательств по проведению дополнительного технического обследования близлежащих домов независимой государственной организацией, а также по организации штаба для приема жителей и их консультированию. К настоящему моменту все эти обязательства выполнены в полном объеме», – рассказали в пресс-службе «Бронки Групп». Штаб для приема жителей располагается в квартире №27 дома №19 по Большой Разночинной. Прием, уточнили в компании, ведется с 16 до 18 часов.

По информации «Бронки Групп», ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» проводит регулярный технический мониторинг соседних домов. На вопрос, предполагалось ли, что в результате работ на соседних зданиях появятся трещины, в пресс-службе подчеркнули, что «в настоящий момент нет ни одного акта, составленного профильной государственной организацией и подписанного всеми сторонами»,  из которого бы следовало, что ухудшение состояния домов вызвано именно строительством проекта «Бронки Девелопмент».

Накануне о появлении трещин и перекосов дверей и окон рассказали жильцы дома №19 по Большой Разночинной улице. Аналогичные жалобы и у жителей дома №23.  Оба здания являются историческими.


В свою очередь, обитательница исторического здания подтвердила «Фонтанке», что мониторинг с участием представителя застройщика осуществляется, но опасения жильцов за сохранность дома это не снимает. «Толку нам от их якобы штаба никакого... они все время заявляют, что все показатели по мониторингу в норме», – пояснила она.

«Бронка Девелопмент», входящая в «Бронку Групп», возводит элитный жилой дом на 57 квартир на Большой Разночинной улице. Разрешение на строительство застройщик получил в 2018 году, оно является действующим. Осенью 2019 года, после жалоб жителей двух соседних исторических домов, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров публично пригрозил, что включит территорию стройки в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы остановить реализацию проекта. То есть придаст участку статус сквера, в котором нельзя возводить жилье. 

Пока угроза не реализована: парламент в октябре принял соответствующую поправку в закон о ЗНОП только в первом чтении,  с тех пор депутаты не возвращались к этому вопросу.

Отметим, что спикер Заксобрания и ранее «наказывал» застройщиков Петроградского района подобным образом. Это прямо противоречит закону, так как частная территория не может быть включена в перечень скверов. Неправомерность решения ранее подтвердил Верховный суд. 

Конечные бенефициары «Бронки Групп» – внук бывшего главы ФСО Евгения Мурова Никита и дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова Наталья.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.01.2020 13:45

      Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.
      «Лидер Групп»
      10.01.2020 12:15

      Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

      В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.
      www.shutterstock.com
      09.01.2020 18:00

      Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

      Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!
      ГК «Эталон»
      09.01.2020 17:07

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.01.2020 16:34

      Завершено строительство второй очереди голландского квартала «Янила»

      Три корпуса второй очереди квартала «Янила», возводимого ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино, получили заключение о соответствии (ЗОС) от Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
      ЗАО "Инвестторг"
      09.01.2020 12:19

      СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

      Компания «Инвестторг» радует своих покупателей интересными предложениями. Теперь можно приобрести квартиру в жилых комплексах застройщика всего от 10 500 рублей* в месяц.
      ЖК «Наутилус»/ГК "КВС"
      09.01.2020 11:51

      В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

      Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      ГК «Полис Групп»
      09.01.2020 10:42

      Введены в эксплуатацию 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      07.01.2020 18:00

      В ожидании чуда: Рождество в Царском селе

      Традиция празднования Нового Года в России была введена Петром I. Но самым торжественным и светлым новогодним праздником для населения Российской империи было Рождество Христово.
      www.shutterstock.com
      31.12.2019 18:00

      Новогодняя открытка с Царскосельских холмов

      С Новым годом и Рождеством петербуржцев поздравляет застройщик «Терминал-Ресурс».