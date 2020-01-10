Инвалидам предлагают разрешить ездить по платным дорогам бесплатно

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Александр Старовойтов и Андрей Свинцов.

Законопроект 10 января опубликован в базе Госдумы. Он предлагает внести изменения в статью 41 федерального закона «Об автомобильных дорогах», которые разрешат бесплатный проезд по платным дорогам для автомобилей, которыми управляют инвалиды или которые перевозят инвалидов либо детей-инвалидов. На транспортных средствах при этом должен быть установлен знак «Инвалид», а информация о машине – внесена в федеральный реестр инвалидов.

Сейчас право бесплатного проезда по платным трассам предоставляется транспорту общего пользования (кроме такси, маршруток и междугородних и международных автобусов), спецтранспорту экстренных служб, почтовому транспорту и тем категориям, которые определяет собственник дороги.

«Предоставление права льготного проезда по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для инвалидов, а также направлено на повышение уровня их социальной защиты, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Вступить в силу нововведение, согласно законопроекту, должно с 1 июля 2020 года. С этого же дня в России начнут действовать изменения в закон «О социальной защите инвалидов», по которым сведения о транспорте со знаком «Инвалид» должны размещаться в федеральном реестре. Для этого инвалид или его законный представитель должен подать заявление в Пенсионный фонд.



