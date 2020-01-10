Водителей Петербурга предупреждают о трудностях. На город надвигается туман

Водителям обещают непростую обстановку на дорогах в ближайшее время. На Петербург надвигается туман. Об этом предупреждает пресс-служба городского МЧС 10 января.

Фото: автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Туман ожидается в ближайшие три часа. Сегодня на погоду в Северной столице влияет гребень антициклона. «Его стараниями в облаках появятся робкие прояснения, вероятность осадков устремится к нулю», — отметил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Днём температура воздуха прогреется до +2 градусов. Ночью похолодает до -4. Завтра, 11 декабря, в городе также не ожидается осадков. Столбик термометра покажет чуть выше нуля.



