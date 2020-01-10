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Общество
10.01.2020 12:43
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Министру связи Носкову предложили победить «телефонных террористов» и спам-звонки с помощью «цифрового отпечатка»

Рассмотреть возможность внедрения в России на сетях операторов связи системы, которая защитит граждан от спам-звонков, звонков мошенников с поддельных номеров, а также позволит бороться с ложными сообщениями о минировании различных объектов, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову предлагают в «Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров». Копия обращения появилась 10 января в распоряжении «Фонтанки».

«Крупнейшими спамерами нашей страны остаются банки и финансовые службы. В России наблюдается рост мошеннических звонков, причем в них уличили и компании, и частных лиц, которые притворяются представителями банков, чтобы выманить у жертвы конфиденциальную информацию. По данным Центрального Банка РФ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Скольким людям с них были совершены звонки — неизвестно», – пишет министру руководитель АППСИМ Владимир Зыков.

В ассоциации ссылаются на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily, по которым из 600 минут разговора в месяц у одного человека в России 30 минут уходит на получение голосового спама, а он, в свою очередь, «опасен тем, что он отрывает граждан от текущих дел». Помимо целей денежного мошенничества возможность подмены номера позволяет совершать анонимные звонки с ложными сообщениями о минировании зданий, напоминают в АППСИМ.

«В этой связи обращаемся с просьбой внедрить в России на сетях операторов связи технологию «STIR/SHAKEN», работу над которой начал Альянс для телекоммуникационных отраслевых решений (ATIS). Фактически происходит создание «цифрового отпечатка звонка». Если телефонный звонок будет передаваться без этого «цифрового отпечатка», то оператор связи поймет, что номер телефона абонента подделан и в случае, если в России будет принято соответствующее изменение в законодательство, сможет заблокировать данный звонок», – пишут министру общественники.


В начале декабря 2019 года Канадская комиссия по вопросам радио, телевидения и телекоммуникаций (CRTC) постановила внедрить с сентября 2020 года данную технологию на сетях связи местных операторов, ссылаются эксперты на международный опыт.

Вместе с предложением рассмотреть совместимость таких технологий с российской реальностью Константина Носкова просят дать оценку действиям некоторых операторов связи по предоставлению платной услуги борьбы со спам-звонками.

«Такая услуга опасна тем, что оператор связи может стимулировать пользователей подключаться к этому платному сервису, инициируя проход в свои сети звонков с предложением различных услуг. Конечно, необязательно они будут это делать, но создается высокий риск того, что это может произойти», – уверены в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

На этом фоне анонимы продолжают «минировать» важные общественные объекты в Санкт-Петербурге и других городах. В конце 2019 года к уже привычным ложным минированиям торговых центров, судов и школ злоумышленники добавили мосты.

По данным «Лаборатории Касперского», количество мошеннических рассылок и объявлений, обещающих интернет-пользователям крупное денежное вознаграждение, за прошедший год выросло в 13 раз. 


© Фонтанка.Ру
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