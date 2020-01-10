Новогоднее ускорение. Пассажиропоток Пулково в новогодние праздники вырос на 7 процентов

Аэропорт Пулково с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года обслужил 758 537 пассажиров, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2018-2019 годов, сообщила 10 января управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за указанный период вырос на 8%, на международных воздушных линиях – на 5%. Самый загруженный день зимних каникул пришелся на 28 декабря 2019 года, когда аэропорт обслужил более 56,5 тысяч пассажиров.

Самыми популярными российскими направлениями в праздничные дни стали Москва, Калининград, Сочи, Новосибирск и Архангельск. Среди зарубежных пунктов наибольшим спросом пользовались Минск, Прага, Рига , Хельсинки и Париж. Самым популярным дальнемагистральным направлением стал Дубай: пассажиропоток вырос на 30% к показателю аналогичного периода 2018-2019 годов.



