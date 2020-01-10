Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

«Лидер Групп»

В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.

Совокупная площадь жилых комплексов YOGA 1, «Балканы» и LENINGRAD, введенных в эксплуатацию в 2019 году, составила порядка 200 тысяч квадратных метров. Общее количество квартир – 2 366. Дома расположены в разных районах Санкт-Петербурга и имеют разный класс – «комфорт» и «бизнес». Кроме жилых комплексов, в эксплуатацию был введен детский сад на 100 мест, расположенный в уже заселенной первой очереди ЖК «Три кита» в городе Мурино. Впрочем, это лишь один из множества объектов социальной инфраструктуры, которые компания построила в Ленинградской области, что. кстати. было особо отмечено высшим руководством региона (в 2019 году «Лидер Групп» получила почетную награду «За заслуги в созидании города Мурино»).

Уникальный жилой комплекс бизнес-класса «Дефанс», выведенный компанией «Лидер Групп» на рынок в 2019 году, своей незаурядной красотой напоминает Большую арку La D?fense (современный вариант Триумфальной арки) архитектора Отто фон Шпрехельсена. Комплекс возводится в престижном Московском районе, на улице Типанова и состоит из трех доминант, расположенных на общем стилобате на уровне третьего этажа. Пространство между двумя домами-арками будет превращено в изысканный променад с галереей, фонтаном и колоннадой, который завершится широкой импозантной лестницей, ведущей к следующей архитектурной группе, выполненной в форме замкнутого каре с закрытым для автомобилей и благоустроенным внутренним двором. Настоящим украшением ЖК «Дефанс» станут 16 эксклюзивных квартир, расположенных на верхних этажах домов-арок. Уникальный архитектурный проект был специально разработан знаменитой Студией 44 Никиты Явейна.

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК «Дефанс» – застройщик ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИЗНЕССИТИ", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/defans/