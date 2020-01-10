Испытания в Скандинавии: появились первые снимки российского внедорожника Aurus Komendant

Российский внедорожник Aurus Komendant проходит тесты в северной Скандинавии. Машина продолжит линейку моделей из седана Senat и минивэна Arsenal. Фотографам удалось сделать первые снимки.

Как пишет 10 января Motor1, на кадрах, скорее всего, ранний прототип. На машине отсутствуют задние фонари, незаконченный вид имеет выхлопная система. В салоне простая отделка.

Как и другие проекты «Кортежа», Komendant разрабатывается Центральным научно-исследовательским институтом автомобильной и автомоторной промышленности. Он будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил. В паре с ним будут трудиться электродвигатели мощностью 62 л.с. и автоматическая девятиступенчатая коробка и система полного привода.





Напомним, что серийный выпуск «президентских» автомобилей Aurus откладывается на год. Планируется выпустить в 2020 году 28 машин, в 2021-м — 360. К 2024 году их количество достигнет 5274 штук.