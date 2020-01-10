СМИ: Замминистра транспорта предложили взятку в 10 тысяч долларов. «Чтобы не показаться жмотами», добавили бутылку водки

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев пожаловался в Следственный комитет, что ему предложили взятку в виде 10 тысяч долларов и бутылки водки. Об этом 10 января сообщают телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ.

По данным этих изданий, Токарев уверяет в своем заявлении, что взятку ему предложили накануне Нового года — 30 декабря. К нему якобы обратился Владимир Колпаков — гендиректор компании «Экспертный центр по сертификации продукции и производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта». По словам Токарева, Колпаков попросил «покровительства в рабочих вопросах» и предложил 10 тысяч долларов. «Чтобы не показаться жмотом, к сумме гендир добавил бутылку водки "Белуга"», – пишет Baza. Однако чиновник подарок не принял и обратился в СК.

По данным РЕН ТВ, Следственный комитет сейчас проводит проверку, решения о возбуждении уголовного дела нет. По информации Baza, дело за дачу взятки все же возбуждено.



