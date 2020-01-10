Трудовые будни петербуржцев закончатся затмением. Луна будет уходить в тень четыре часа

Первое в новом году полутеневое лунное затмение ждут вечером пятницы, 10 января. Увидеть чернеющей Луну можно будет невооружённым глазом, погода петербуржцам пока благоволит.

Как сообщили в столичном планетарии, поднимать голову и смотреть в небо можно в начале восьмого вечера. Луна почти полностью погрузится в северную часть земной полутени на 0,92 своего диаметра. Заметнее всего потемнеет нижний край диска. Астрономы подсказывают, что ещё сильнее эффект проявится на фотографиях.

За 2020 год Луна будет заходить в земную полутень четырежды, но первое затмение станет самым глубоким. Наблюдать его можно даже в мегаполисах, но специалисты советуют всё же вооружиться биноклями. Как уточнил «Фонтанке» начальник Северо-Западного гидрометцентра Михаил Колесов, у петербуржцев есть все шансы не пропустить затмение – облачность в прогнозе есть, но не настолько плотная, чтобы скрыть Луну.



