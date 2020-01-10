CNN: Иран сбил украинский самолет двумя российскими ракетами. Радар опознал в Boeing мишень
Американский телеканал со ссылкой на разведку США утверждает, что две ракеты комплекса ПВО «Тор-М1» якобы поразили лайнер «Международных авиалиний Украины».
«Украинский самолет, рухнувший в среду [8 января], был сбит Ираном при помощи двух российских ракетами класса «земля-воздух» <...>.. США считают, что Иран сбил самолет случайно», – сообщает 10 января CNN.
Разведка США не стала сразу публиковать эти данные, чтобы взять сутки на проверку этой версии. Источник телеканала рассказал, что перед тем, как сбить лайнер, иранский радар опознал его как потенциальную мишень. Американская сторона считает, что иранские военные могли выпустить ракеты по гражданскому самолету по ошибке.
Ранее распространялась информация о том, что Boeing был сбит лишь одной ракетой российского ЗРК «Тор».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал западные страны предоставить доказательства. По его словам, версия о ракете не исключается.
Справка:
Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился около 6 часов по тегеранскому времени (около 5:30 мск) 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана и по три человека из ФРГ и Великобритании. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, говорится на её странице в Facebook.
В исламской республике до сих пор остаются российские туристы. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее поручил оценить целесообразность полетов в регионе и принять меры для безопасности россиян, находящихся в Иране. Федеральное агентство воздушного транспорта, в свою очередь, призвало российские авиакомпании не использовать воздушное пространство Ирака и Ирана. Ростуризм рекомендовал путешественникам учитывать сложившуюся ситуацию.