CNN: Иран сбил украинский самолет двумя российскими ракетами. Радар опознал в Boeing мишень

Американский телеканал со ссылкой на разведку США утверждает, что две ракеты комплекса ПВО «Тор-М1» якобы поразили лайнер «Международных авиалиний Украины».

«Украинский самолет, рухнувший в среду [8 января], был сбит Ираном при помощи двух российских ракетами класса «земля-воздух» <...>.. США считают, что Иран сбил самолет случайно», – сообщает 10 января CNN.

Разведка США не стала сразу публиковать эти данные, чтобы взять сутки на проверку этой версии. Источник телеканала рассказал, что перед тем, как сбить лайнер, иранский радар опознал его как потенциальную мишень. Американская сторона считает, что иранские военные могли выпустить ракеты по гражданскому самолету по ошибке.

Ранее распространялась информация о том, что Boeing был сбит лишь одной ракетой российского ЗРК «Тор».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал западные страны предоставить доказательства. По его словам, версия о ракете не исключается.



