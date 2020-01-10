Первый рабочий день года в Петербурге обошелся без жертв, зато отличились такси

В первый официальный рабочий день 2020 года, 9 января, на дорогах Петербурга и Ленинградской области по минимуму было не только пробок, но и аварий. За сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали всего 348 ДТП. Они не обошлись без пострадавших, но не унесли ни одной жизни.

Как сообщает 10 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за четверг произошли 294 дорожных аварии, из которых пострадавшие были в 13 случаях. Травмы получили 12 взрослых и двое детей. В Ленобласти из 54-х аварий с пострадавшими были две. Травмы получили трое, все – взрослые.

В то же время произошло сразу несколько заметных аварий с таксистами. Около семи часов вечера кроссовер вытолкнул легковое такси на тротуар Невского проспекта. К счастью, обошлось без пострадавших. Второе ДТП случилось в Пушкинском районе уже с грузовым такси. Водитель оказался пьян.





Около 18:25 у дома 36, корпус 1, по Колпинскому шоссе 51-летний уроженец Новосибирской области не справился с управлением грузовым «Яндекс.Такси» марки УАЗ и столкнулся с ехавшим впереди Hyundai под управлением 37-летней женщины, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. От удара «Хёндэ» столкнулся с впереди идущим Opel, за рулем которого был 46-летний мужчина.

Пострадавших в аварии не было. А вот водитель такси оказался в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина «надул» 1,577 мг/л, что почти в 10 раз превышает норму, отмечают в группе. «Путевой лист водителю выписали 05/01, и действителен по 10/01, естественно, предрейсовый медосмотр сегодня водитель не проходил», – добавляет «Дорожный инспектор».