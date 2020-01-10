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Финляндия
10.01.2020 11:40
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Выходные в Финляндии 11-12 января: венский оркестр, индустриальная романтика и финский модернизм

В Финляндии еще можно найти новогоднюю атмосферу и даже полюбоваться ледовыми скульптурами, а если в январе придется все-таки прятаться от дождя, то музеи станут интересным укрытием.

Выходные в Финляндии 11-12 января: венский оркестр, индустриальная романтика и финский модернизм

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

В субботу в Финляндии ожидается от минус одного до минус трёх градусов Цельсия, в северных регионах – до минус восьми. На западе страны столбик термометра поднимется до плюс одного. В воскресенье в Суоми потеплеет на пару градусов, на юге ожидается до плюс пяти, дожди.

В Хельсинки до 12 января в музее Amos Rex открыта выставка представителя финского модернизма Биргера Карлстеда. Ретроспективная экспозиция охватывает и более ранний период творчества художника, включая его абстракционистские работы. Особенностью выставки стал реконструированный интерьер кафе Chat Dore, разработанный Карлстедом в 1920-е годы.

Также до 12 января на Хартвал-арене идут показы ледового шоу Disney. В постановке задействованы более 50 персонажей популярных мультфильмов: Красавица и Чудовище, Рапунцель, Ариэль и, конечно же, Микки-Маус с Гуффи. Билеты стоят от 44 евро.

В культурном центре «Кабельный завод» в эти выходные покажут постановку танцевального театра Hurjaruuth. Публика неожиданно окажется на стройплощадке, полной индустриальной романтики. «Зимний цирк BAU», сочетающий цирковое, танцевальное искусство и видеоарт, рассчитан на зрителей старше трёх лет. Билеты стоят от 20 евро.


В доме-музее Синебрюховых в эти выходные еще можно поймать рождественское настроение. В залах представлены различные варианты праздничной сервировки, характерной для рубежа XVIII-XIX веков. Также до 12 января там работает выставка, посвященная семье, чья пивоварня превратилась из маленького семейного бизнеса в успешное предприятие. Это позволило Павлу и Фанни Синебрюховым коллекционировать предметы искусства, которые теперь являются основой экспозиции музея.

Еще один способ продлить праздничную атмосферу – побывать 11 января на новогоднем концерте оркестра венского замка Шёнбрунн, дирижировать которым будет Гвидо Манкузи. В Доме музыки прозвучат произведения Штрауса и Моцарта. Билеты стоят от 69,50 до 89,50 евро.

12 января эту же программу музыканты представят в Тампере. Билеты на новогодний вечер в Тампере-тало стоят от 59,50 евро. Ещё в Тампере продолжается выставка ледовых скульптур. В парке Кирьястонпуйсто разместились работы, посвященные легендарным женщинам Тампере, оставившим след в истории города.

В Котке 11 января устроят русскоязычную экскурсию по морскому центру Велламо. Посетители узнают об истории судостроения и мореплавания Финляндии, а также о самом регионе Котка-Хамина. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет в музей (12 евро, детям бесплатно).

В Лаппеенранте можно перенестись в недавнее прошлое города. В музее Южной Карелии подготовили ретроспективу фотографий Лаппеенранты с 1950-х годов. На них можно увидеть знакомые улицы, быт горожан дома, на работе и учебе.

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Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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