Выходные в Финляндии 11-12 января: венский оркестр, индустриальная романтика и финский модернизм
В Финляндии еще можно найти новогоднюю атмосферу и даже полюбоваться ледовыми скульптурами, а если в январе придется все-таки прятаться от дождя, то музеи станут интересным укрытием.
Jussi Hellsten, Helsinki Marketing
В субботу в Финляндии ожидается от минус одного до минус трёх градусов Цельсия, в северных регионах – до минус восьми. На западе страны столбик термометра поднимется до плюс одного. В воскресенье в Суоми потеплеет на пару градусов, на юге ожидается до плюс пяти, дожди.
В Хельсинки до 12 января в музее Amos Rex открыта выставка представителя финского модернизма Биргера Карлстеда. Ретроспективная экспозиция охватывает и более ранний период творчества художника, включая его абстракционистские работы. Особенностью выставки стал реконструированный интерьер кафе Chat Dore, разработанный Карлстедом в 1920-е годы.
Также до 12 января на Хартвал-арене идут показы ледового шоу Disney. В постановке задействованы более 50 персонажей популярных мультфильмов: Красавица и Чудовище, Рапунцель, Ариэль и, конечно же, Микки-Маус с Гуффи. Билеты стоят от 44 евро.
В культурном центре «Кабельный завод» в эти выходные покажут постановку танцевального театра Hurjaruuth. Публика неожиданно окажется на стройплощадке, полной индустриальной романтики. «Зимний цирк BAU», сочетающий цирковое, танцевальное искусство и видеоарт, рассчитан на зрителей старше трёх лет. Билеты стоят от 20 евро.
В доме-музее Синебрюховых в эти выходные еще можно поймать рождественское настроение. В залах представлены различные варианты праздничной сервировки, характерной для рубежа XVIII-XIX веков. Также до 12 января там работает выставка, посвященная семье, чья пивоварня превратилась из маленького семейного бизнеса в успешное предприятие. Это позволило Павлу и Фанни Синебрюховым коллекционировать предметы искусства, которые теперь являются основой экспозиции музея.
Еще один способ продлить праздничную атмосферу – побывать 11 января на новогоднем концерте оркестра венского замка Шёнбрунн, дирижировать которым будет Гвидо Манкузи. В Доме музыки прозвучат произведения Штрауса и Моцарта. Билеты стоят от 69,50 до 89,50 евро.
12 января эту же программу музыканты представят в Тампере. Билеты на новогодний вечер в Тампере-тало стоят от 59,50 евро. Ещё в Тампере продолжается выставка ледовых скульптур. В парке Кирьястонпуйсто разместились работы, посвященные легендарным женщинам Тампере, оставившим след в истории города.
Did you know there’s a world of ice and light right in the heart of Tampere? The ice sculpture tent at Laikunlava presents Tamperettaret, the mythical genies who have effected Tampere and its character. Enjoy the winter world and magical atmosphere every day (except Christmas Eve and Day) until 2nd of February. ? Laura Vanzo / Visit Tampere #visittampere #tamperefinland #finland #visitfinland #thisisfinland #ourfinland #tampereenkaupunki #tampere #icesculpture #tamperettaret #winterworld #laikunlava #iceworld #artofice
В Котке 11 января устроят русскоязычную экскурсию по морскому центру Велламо. Посетители узнают об истории судостроения и мореплавания Финляндии, а также о самом регионе Котка-Хамина. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет в музей (12 евро, детям бесплатно).
В Лаппеенранте можно перенестись в недавнее прошлое города. В музее Южной Карелии подготовили ретроспективу фотографий Лаппеенранты с 1950-х годов. На них можно увидеть знакомые улицы, быт горожан дома, на работе и учебе.
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Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»
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