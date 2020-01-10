Шопинг переохладился. Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей. Такие данные приводит 10 января «Коммерсант» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Падение наблюдается впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, отмечают аналитики. Причиной негативной динамики стало снижение доходов населения, рост НДС с 18% до 20% и инфляция. Потребительский ажиотаж охладили также аномально теплые осень и начало зимы 2019 года. Кроме того, покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров, считают в FCG.

По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3%. По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%.

Существенного улучшения ситуации в новом году аналитики не ждут. Вместо этого они предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.



