FT: Brexit может принести России новые санкции. Во имя прав человека

Великобритания может принять ряд санкционных мер после завершения Brexit. Их список появится уже в следующем месяце. Ожидается, что все ограничения будут направлены на более эффективную борьбу с нарушениями прав человека, а в первую волну замораживания активов могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи.

Как пишет 10 января Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве, санкционные меры, вероятно, коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В сентябре 2019 года наследный принц страны Мухаммед ибн Салман аль-Сауд объявил, что устранение сотрудника Wаshington Post происходило под его личным контролем.

Как сообщает издание, точный список людей, которые попадут под санкции Великобритании, появится в феврале 2020 года, как только министр иностранных дел Доминик Рааб объявит о введении санкций.

«Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в самых серьезных нарушениях прав человека во всем мире», – сказал Рааб и пояснил, что право применения ограничительных мер и замораживания счетов отдельных лиц тут даёт «закон Магнитского».

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза палата общин парламента страны утвердила вечером 9 января. Документ должен быть рассмотрен палатой лордов и утверждён Елизаветой II. Планируется, что Brexit завершится до 31 января 2020 года.



