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Общество
10.01.2020 12:45
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СКА, который мы потеряли, теперь разрывает НХЛ

СКА становится все сложнее удерживать хоккеистов от переезда в НХЛ. Перестают спасать зарплаты, уже не такие заоблачные, не действует возможность играть за сборную, которая практически отсутствует при игре за океаном. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о тех, кто еще недавно выступал на берегах Невы, а теперь радует американских болельщиков.

СКА, который мы потеряли, теперь разрывает НХЛ

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

В последние годы наметилась тенденция: хочешь попасть в НХЛ — прояви себя сначала в СКА. Большинство из действующих молодых российских игроков переехали в сильнейшую лигу мира транзитом через Петербург. Из таких хоккеистов можно было бы собрать настоящую команду мечты.

ru.wikipedia.org  (Владимир Тарасенко)
ru.wikipedia.org  (Владимир Тарасенко)

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В январе 2012 года 20-летний Владимир Тарасенко перешел в СКА в качестве ведущего игрока новосибирской «Сибири» и едва ли не главной на тот момент надежды российского хоккея. Это был один из первых примеров в современной истории армейцев с Невы, когда выбор был сделан в пользу молодости, а не былых заслуг или мировой известности. Хотя звездных имен в той команде хватало — Максим Афиногенов, Тони Мортенссон, Патрик Торесен, Виталий Вишневский, Дмитрий Калинин. 

Тарасенко не затерялся среди них и в 15 матчах набрал 9 (5+4) очков в регулярном чемпионате. Еще лучше он проявил себя в плей-офф, где в 15 играх настрелял 16 (10+6) очков и стал первым бомбардиром команды в матчах на вылет. Уже летом 12-го он отправился в НХЛ, чтобы потом ненадолго вновь вернуться в СКА из-за локаута и сыграть в одном звене с Ильей Ковальчуком и Виктором Тихоновым. На Матче всех звезд КХЛ он исполнил тот самый буллит, видео которого даже спустя семь лет находится в топ-3 самых популярных роликов на канале лиги в Ютубе.


Сейчас Тарасенко — главная звезда «Сент Луис Блюз» и действующий обладатель Кубка Стэнли.

ru.wikipedia.org  (Артемий Панарин)
ru.wikipedia.org  (Артемий Панарин)

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После отъезда из Петербурга Тарасенко место талантливого крайнего нападающего занял уроженец Коркино Челябинской области Артемий Панарин. К нему присоединился сначала центральный нападающий Вадим Шипачев, а чуть позже еще один крайний форвард — Евгений Дадонов. Так, не без помощи главного тренера Вячеслава Быкова, сложилась одна из самых ярких троек в истории КХЛ. Ставка на молодых и перспективных почти сразу дала  результат: в 2015 году СКА впервые выиграл Кубок Гагарина, а звено Панарин — Шипачев — Дадонов сыграло в этом не последнюю роль. Сразу после чемпионского сезона Панарин решился на переезд в НХЛ, хотя не был задрафтован. Все сложилось максимально удачно, несмотря на то, что он попал в «Чикаго Блэк Хоукс», одну из сильнейших команд лиги. В первом же сезоне Артемий набрал 77 очков (30+47) в 80 матчах регулярки и завоевал приз «Лучшему новичку чемпионата». Спустя четыре года он стал самым дорогим российским игроком в истории и главным ньюсмейкером отечественного хоккея.

/www.instagram.com/bucha89/ (Павел Бучневич)
/www.instagram.com/bucha89/ (Павел Бучневич)

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В 2016-м на переезд решился Павел Бучневич, регулярно выходящий теперь в первом-втором звене «Рейнджерс». В 179 матчах за нью-йоркцев он набрал неплохое 101 (43+58) очко.

СКА, который мы потеряли, теперь разрывает НХЛ

Тем временем в СКА освободившееся после ухода Панарина место в звене с Дадоновым и Шипачевым занял очередной молодой талант — Никита Гусев. Новая супертройка выиграла для СКА в 2017 году второй Кубок Гагарина и снова распалась: на перелет через Атлантический океан решились сами Дадонов (для которого это была вторая попытка) и Шипачев.

Дадонов уже пробовал покорить НХЛ с 2009 по 2012, после чего вернулся в КХЛ. Повторный переезд за океан получился качественнее. Евгений набирает почти по очку за матч во «Флориде Пантерз», играет в первом-втором звене и получает четыре миллиона долларов в год. 

У Шипачева в «Вегас Голден Найтс» все сложилось не так успешно. Его карьера в НХЛ ограничилась тремя матчами и одной забитой шайбой. Однако вернувшись в КХЛ Вадим показал, что не растерял свой уровень. Сейчас он лидер московского «Динамо» и всей лиги по количеству набранных очков, в то время как СКА испытывает серьезные проблемы в центральной линии.

скриншот  www.youtube.com (Микко Коскинен)
скриншот  www.youtube.com (Микко Коскинен)

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2018 ознаменовался исходом ветеранов, которые, впрочем, еще вполне себе могут. Финский вратарь Микко Коскинен тащит в плей-офф «Эдмонтон Ойлерз».

/ru.wikipedia.org/ (Егор Яковлев)
/ru.wikipedia.org/ (Егор Яковлев)

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Егор Яковлев отчаялся закрепиться в основе «Нью-Джерси Дэвилз», подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Сейчас в «магнитке» он входит в топ-3 по всем основным показателям среди игроков обороны.

/ru.wikipedia.org/ (Вячеслав Войнов)
/ru.wikipedia.org/ (Вячеслав Войнов)

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Вячеслав Войнов пытался вернуться в НХЛ, но из-за своего прошлого так и не получил на это разрешения. Теперь ведет за собой омский «Авангард».

/ru.wikipedia.org/  (Илья Ковальчук )
/ru.wikipedia.org/  (Илья Ковальчук )

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36-летний Илья Ковальчук, несмотря на провал в «Лос Анджелес Кингс», настолько не хочет возвращаться в Россию, что подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» (то есть его могут отправить в фарм-клуб, несмотря на все заслуги и возраст) на минимальную зарплату в 700 тысяч долларов.

kremlin.ru   (Никита Гусев)
kremlin.ru   (Никита Гусев)

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Лето 2019-го оказалось самым массовым на отъезды из СКА в НХЛ . Никите Гусеву пришлось очень непросто в «Нью-Джерси», но после увольнения главного тренера дела, кажется, начинают налаживаться. В 39 матчах у него 24 (7+17) очка — не так уж и плохо, если не брать в расчет показатель полезности «-10». Тем не менее тренеры и партнеры по команде от души осыпают его комплиментами почти после каждой игры, а бывший нападающий «дьяволов» Патрик Элиаш сравнил его по потенциалу даже с Никитой Кучеровым, лучшим бомбардиром НХЛ прошлого сезона.

/ru.wikipedia.org/ (Владислав Гавриков)
/ru.wikipedia.org/ (Владислав Гавриков)

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Неплохо осваивается в «Коламбус Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков, на счету которого 8 (4+4) очков и «+6» в 43 матчах.

/ru.wikipedia.org/  (Николай Прохоркин)
/ru.wikipedia.org/  (Николай Прохоркин)

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Николай Прохоркин обживается в «Лос Анджелесе». 11 (4+7) очков в 25 матчах — отличный результат для начала. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан все больше доверяет 26-летнему хоккеисту, постепенно выпуская его в первых звеньях и в большинстве.

/www.instagram.com/shestyorkin/ (Игорь Шестеркин)
/www.instagram.com/shestyorkin/ (Игорь Шестеркин)

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И, наконец, 24-летний Игорь Шестеркин. Подписав контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», он долго ждал своего шанса. Для европейских голкиперов игра за фарм-клуб едва ли не обязательное условие перед попаданием в НХЛ. Шестеркин прошел испытание достойно: в «Хартфорде», фарм-клубе «Рейнджерс», у него 93% сейвов и заслуженное попадание на Матч звезд АХЛ. 6 января «Нью-Йорк» впервые вызвал его в основу и сразу выпустил на матч с «Колорадо», одной из самых атакующих команд в лиге. К шестой минуте Шестеркин пропустил дважды после трех бросков, но потом бывший армеец взял ситуацию под контроль и в итоге принес своей команде победу 5:3. Официальный аккаунт НХЛ в Твиттере отметил отличный дебют российского вратаря, а авторитетный канадский канал TSN назвал его самым перспективным хоккеистом лиги. Спустя сутки Шестеркин принес «рейнджерам» вторую победу подряд.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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