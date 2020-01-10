Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске

Национальная сборная Финляндии по футболу, которой предстоит сыграть два матча в Петербурге в рамках группового этапа Евро-2020, будет тренироваться на базе в Зеленогорске. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской команды.

Жить футболисты из Суоми будут в Репино. «Филины», как называют финскую сборную на родине, впервые за свою историю пробились в основной турнир чемпионата Европы. Выход в групповой этап в Финляндии отмечали почти так же, как победу хоккеистов на ЧМ.

Финны сыграют со сборной Дании 13 июня в Копенгагене, другие две игры пройдут в Петербурге: 17 июня состоится матч с Россией, 22 июня – с Бельгией.

В 2018 году, во время чемпионата мира, в Зеленогорске тренировки проводила команда Англии.

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