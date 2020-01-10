«Спроектировали клоуны, руководили обезьяны». Boeing опубликовал переписку сотрудников о 737 MAХ

Концерн Boeing обнародовал документацию по разработке лайнера 737 MAХ, в том числе «провокационную» внутреннюю переписку сотрудников. Об этом 10 января пишет Reuters.

Часть сообщений посвящена разработке и сертификации симулятороов 737 MAX. Как уточняет CNBC, в мессенджерах в 2017 году критиковали компьютерное управление лайнером. Так, один из сотрудников писал: «Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководили обезьяны».

В феврале 2018 года, за восемь месяцев до первой авиакатастрофы, работники Boeing признались, что не разрешили бы своим родным лететь на самолёте, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на модели 737 MAX.

При публикации документов Boeing назвала внутреннюю переписку провокационной, абсолютно неприемлемой и извинилась за её содержание перед Федеральным авиационным управлением США, клиентами и пассажирами.



