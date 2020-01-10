«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается». Зеленский призвал западные страны предоставить информацию о крушении украинского самолета в Иране

Президент Украины после разговора с государственным секретарем США обратился к западным странам с просьбой предоставить доказательства якобы имевшего место попадания ракеты в лайнер. Власти исламской республики готовы допустить к расследованию все заинтересованные стороны.

«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал 10 января Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Украинский лидер также отметил, что ход расследования он уже обсудил с Майком Помпео. Зеленский подчеркнул, что «версия о попадании ракеты в самолет не исключается», однако комиссия еще не завершила свою работу.

Ранее СНБО Украины назвало попадание зенитной ракеты ЗРК «Тор» российского производства в лайнер одной из возможных причин ЧП. CNN со ссылкой на источник в разведке сообщило о превалировании версии с ракетой в США. Западные лидеры, например британский премьер Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон, поддержали предположение об умышленном повреждении лайнера. Американский президент Дональд Трамп выразил сомнения, что технический сбой привел к крушению украинского самолета.





«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы», – резюмировал Зеленский.

Власти Ирана 10 января заявили, что готовы допустить к расследованию все заинтересованные стороны, чтобы узнать приличны трагедии. «Мы приветствуем присутствие соответствующих государств, граждане которых были убиты в результате этой трагедии», – заявил представитель правительства Али Рабии в комментарии агентству IRNA. При этом он призвал США «следить за результатами расследования, а не лгать».