На проспекте Королёва электробус показал взрывной характер. Водитель схватился за огнетушитель

Электробус задымился в Приморском районе Петербурга с утра 10 января. Горожане услышали взрыв, в «Пассажиравтотрансе» заверили не о столь серьёзном происшествии.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, в пять утра на проспекте Королева в салоне электробуса, следовавшего из автобусного парка №2, якобы произошёл взрыв. Дым заполнил пространство внутри транспорта. Водитель справился с проблемой при помощи огнетушителя.

В «Пассажиравтотрансе» факт взрыва опровергли и отметили, что в салоне произошло задымление без возгорания. Пассажиров в транспорте в этот момент не было. «Водитель по инструкции применил огнетушитель. Автобус вернулся в парк для установления причин инцидента», — добавили на предприятии.

Электробус оснащен двумя асинхронными электродвигателями суммарной мощностью 176 кВт. Запас электроэнергии производится в аккумуляторных батареях, состоящих из литий-ионных ячеек.



