«Ночь сегодня была коварная». Водитель «Тойоты» разбился о стоящий КамАЗ на Софийской

Смертельное ДТП произошло утром 10 января в Колпинском районе Петербурга. В столкновении легковушки с грузовиком погиб водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 7:15 у дома 108/1 по Софийской улице – на первом развороте около КАД в сторону города, добавляют очевидцы. По предварительным данным, 38-летний мужчина на автомобиле Toyota Crown врезался в грузовик КамАЗ, стоявший в левой полосе.

От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.





«При мне произошло, – рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрик, – я шёл в среднем, он слева меня обошёл, потом смотрю: он в карман для разворота мордой пошёл, вошёл в поребрик мордой, его разворачивает – и в самосвал, по ходу, на тормоз нажал резко, скользко сегодня, там дальше полоса кончается».

Автомобилисты отмечают, что ночью и утром на дорогах было скользко. «Ночь сегодня была коварная. В 2 часа ехал, как летом. А в 5 – уже как на лыжах», – пишет Scania-Top Line.