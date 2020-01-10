«Один из самолетов используется как донор запчастей». «ИрАэро» оценила убытки от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 в 1,9 млрд рублей

Базирующееся в Иркутске АО «ИрАэро» написало петицию в офис компании «Гражданские самолеты Сухого», чтобы возместить убытки от их ближнемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера.

«Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 – с 2016 года», – сообщает 10 января «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Парк «ИрАэро» насчитывает девять SSJ-100, однако четыре из них якобы «в неудовлетворительном состоянии». «Один из самолетов простаивает три года и по сути используется перевозчиком как донор запчастей», – посетовал собеседник агентства.

Источник также отметил, что в «ИрАэро» оставляют за собой возможность отстаивать свои права в арбитражном суде.





«ИрАэро» и ГСС пока не комментируют поданную петицию.

Ранее генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин говорил, что основная проблема российского лайнера – это двигатели.