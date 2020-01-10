Традиционное утро в Петербурге. Судей опять отправили на прогулку, в список угроз добавились гостиницы

Эвакуации настигли районные суды Петербурга с утра 10 января. Тревожное сообщение о бомбе завершило заседания.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, к 9:30 прервали работу Красногвардейский, Колпинский, Куйбышевский, Василеостровский, Петродворцовый, Дзержинский, Октябрьский, Сестрорецкий районные суды.

На электронную почту судов пришли письма со списками объектов, над которыми якобы нависла угроза. В перечень попали больницы, школы и гостиницы. Сейчас здания судов осматривают на наличие взрывоопасных веществ.

Анонимные минёры вышли с новогодних каникул в первый рабочий день нового года. Накануне в Петербурге сообщения об опасности поступили в 267 объектов, среди которых суды, детские сады, больницы и Эрмитаж. Эвакуировали порядка десяти тысяч человек.



