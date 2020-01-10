«Лыжные стрелы» снова отменили. В Ленобласти нет снега

Поездки электричек «Лыжная стрела», которые были запланированы на ближайшую субботу, не состоятся. Снега в Ленобласти попросту нет.

Как сообщили 47news в пресс-службе АО «СЗППК», поездки отменили из-за погодных условий. Причем это не первая отмена «Лыжных стрел» из-за аномально теплой зимы в области.

Ранее синоптик Росгидромета объяснил причину нетипичной для января погоды в Центральной России. Антициклон, который должен был принести холод, застрял на границе с Монголией, и зима досталась Аляске и Канаде.



