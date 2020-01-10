Лжеминёры отдохнули и вернулись. В первый рабочий день в Петербурге эвакуировали десять тысяч человек

Вместе с городом от новогодней спячки просыпаются и минёры. За первый рабочий день, 9 января, оперативникам пришлось выезжать на вызовы 267 раз, проверять здания судов, детсадов, больниц и Эрмитажа. Эвакуировали порядка десяти тысяч человек.

Как стало известно «Фонтанке» 10 января, накануне угрозы в районные суды Петербурга от неизвестных поступали с девяти до 11 утра. За каникулы лжеминёры, вероятно, отдохнули и начали не просто требовать биткоины, а проявили чувство юмора. О новом витке активности предупредили с помощью слов в именах электронной почты: startuem, vintovka.etoprazdnik. Среди прочих использовали адрес kubangoieev. Все ящики расположены в Нидерландах.

Оперативники осмотрели восемь судов, служащие которых уже воспринимают происходящее как константу и называют анонимных шантажистов «старыми друзьями», а также Пулково, шесть железнодорожных и два морских вокзала, 103 учреждения для дошкольников, 35 больниц и клиник, 72 торговых центра, 29 гостиниц и Эрмитаж. Ждать конца проверки на улице пришлось 9 729 горожанам. В некоторых районах угроз решили не пугаться и обошлись без эвакуации.

В минувшем декабре тяжелее всех пришлось судам и учебным заведениям, из-за сообщений о взрывах в детсадах и школах под угрозой срыва оказались новогодние ёлки. Тогда же неизвестные шантажисты вдохновились сериалом «Ведьмак» и решили сопроводить одну из рассылок фразой «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканной монетой».



