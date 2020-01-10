ЦБ отозвал лицензию у банка, принадлежащего Наталье Касперской

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-Банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Гендиректор Infowatch Наталья Касперская владеет в Нэклис-Банке долей в 64%

Как следует из сообщения ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. Кроме того, Нэклис-Банк нарушал нормативные акты Банка России и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. На балансе Нэклис-Банка в результате операций по замещению активов образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на сумму более 1,3 млрд руб. Регулятор направил информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы

По величине активов банк занимал 251-е место в банковской системе России. Как следует из данных на сайте кредитной организации (.pdf), 64% принадлежат кипрской Organat Financial limited, которой владеет гендиректор Infowatch Наталья Касперская. Еще 4,57% принадлежат ООО «Лорэнс-стар», остальные доли — физическим лицам.



