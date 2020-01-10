Иран пригласил США участвовать в расследовании катастрофы украинского Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил официальное уведомление от Ирана о крушении самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом 10 января пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В сообщении ведомства сказано, что NTSB уже назначил своего представителя для расследования аварии. «NTSB продолжает следить за ситуацией вокруг аварии и оценивать уровень своего участия в расследовании», — говорится в заявлении.

В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера и агентство согласилось назначить своего представителя.

Компания Boeing заявила, что поддержит NTSB в расследовании, добавляет агентство. Иран попросил Boeing прислать представителя для расследования катастрофы

События разворачиваются на фоне сообщений о том, что украинский лайнер мог быть сбит случайно иранской ракетой. Об этом, в частности, сообщили накануне сначала американские СМИ, а затем в пользу данной версии высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Власти Ирана опровергают эту версию, называя подобные сообщения «психологической войной» против страны.



