«Мы не знаем точно, когда и где». Помпео признал, что у США не было точной информации о планах убитого Сулеймани

У США не было конкретной информации об атаках, которые готовил руководитель элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, но угроза была реальной. Об этом 10 января заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Нет никаких сомнений, Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где, но это было реально», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Сулеймани планировал взорвать американское посольство, как говорил президент Дональд Трамп, Помпео заявил, что связанные с Сулеймани силы в прошлом году атаковали дипмиссию в Ираке. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани якобы готовил взрыв одного из посольств США.



