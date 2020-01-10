Основатель World of Tanks нацелился на Госдуму с «Партией прямой демократии»

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров идет в политику. Предприниматель собирается создать «Партию прямой демократии», которая будет участвовать в региональных и госдумовской выборных кампаниях 2020 и 2021 годов, утверждает 10 января «Коммерсантъ».

По данным издания, учредительный съезд планируется на 5 марта. В оргкомитет партии, как пишет газета, также войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. В партию также намереваются привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

По словам Вячеслава Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain для внутрипартийного голосования, на которое потратят около миллиона долларов.

По данным источника «Коммерсанта», Wargaming.net активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии. Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах.



