Синоптик объяснил причины аномально тёплой зимы в России. Антициклон застрял на границе Монголии и холод достался Канаде

Причины аномально теплой зимы в России объяснил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Весь холод уходит в Северную Америку.

По словам синоптика, не типичная для января погода не связана с мощной зоной высокого давления или «сибирским максимумом», пишет 9 января РИА Новости. Он объяснил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Эта зона удерживает теплый воздух, из-за чего идет «выхолаживание» территории Урала и центральной России.

Однако сейчас антициклон застрял на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом весь холод идет в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов.

В Петербурге первая рабочая неделя закончится гололедицей и плюсовой температурой. На снег в пятницу, судя по прогнозам синоптиков, рассчитывать не стоит.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, температура 10 января будет колебаться около нуля. В течение суток ждут от -1 до +1 градуса, западный и юго-западный умеренный ветер и отсутствие осадков. В ночь на субботу столбик термометра сползёт на пару градусов, но к концу недели снова выйдет в плюс.



