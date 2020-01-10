Аэропорт Симферополя в марте запускает первый регулярный международный рейс

Аэропорт Симферополя станет международным с марта 2020 года. Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк 10 января анонсировал регулярное авиасообщение с Арменией.

«Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», — рассказал Черняк РИА Новости.

По его словам, разрешение и согласования от Росавиации на осуществление регулярных полетов получила авиакомпания «Икар».

Он пояснил, что маршрут на данном направлении станет первым регулярным международным рейсом с момента вхождения Крыма в состав России.



